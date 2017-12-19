تنطلق الطبعة الـ 12 للمهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية يوم غد بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح, بمشاركة العديد من الفرق تمثل اثنا عشر بلدا.

سيعرف المهرجان مشاركة العديد من الفنانين و الفرق الجزائرية المتخصصة في الطابع الأندلسي في هذا المهرجان السنوي على غرار المجموعات الوطنية لأوبرا الجزائر "فيمينان" و "أندلو" و كذا جمعية "إشبيلية" من سوق أهراس إضافة إلى ليلى برصالي و حسنى هني.

وسيكون المهرجان فرصة للجمهور لاكتشاف الطبوع التقليدية لمدغشقر وفرنسا واسبانيا و تركيا و مختلف الآلات الموسيقية الخاصة بهذه المناطق. للاشارة يختتم المهرجان يوم 25 ديسمبر.