الطبعة 12 لمهرجان الموسيقى الأندلسية بأوبرا العاصمة

ثقافة
19 ديسمبر 2017 () - الخبر أونلاين
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تنطلق الطبعة الـ 12 للمهرجان الدولي للموسيقى  الأندلسية يوم غد بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح, بمشاركة العديد من الفرق تمثل اثنا عشر بلدا.  

سيعرف المهرجان مشاركة العديد من الفنانين و الفرق الجزائرية المتخصصة في  الطابع الأندلسي في هذا المهرجان السنوي على غرار المجموعات الوطنية لأوبرا  الجزائر "فيمينان" و "أندلو" و كذا جمعية "إشبيلية" من سوق أهراس إضافة إلى ليلى برصالي و حسنى هني.

وسيكون المهرجان فرصة للجمهور لاكتشاف الطبوع التقليدية لمدغشقر وفرنسا واسبانيا و تركيا و مختلف الآلات الموسيقية الخاصة بهذه المناطق. للاشارة يختتم المهرجان يوم 25 ديسمبر.

 

 

 

 

 

 

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