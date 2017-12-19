كشفت دراسة حديثة السبب الكامن وراء اكتساب الكثير من النساء والفتيات وزنا زائدا عقب الزواج، فأكثر من ربع النساء يقلن إن أوزانهن تزداد عقب الزواج، نظرا لأنهن يأكلن أطعمة غير صحية أكثر من المعتاد، مثل البيتزا الجاهزة ورقائق البطاطا وغيرها.

وبحسب "ديلي ميل" وجدت دراسة استقصائية شملت 1000 مشارك بريطاني، ينقسمون إلى 500 رجل و500 امرأة، أن 27% من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع قلن إنهن بدأن، في غضون أسابيع من الانتقال للعيش مع شركائهن، في تناول غذاء أقل صحية يتضمن الوجبات الخفيفة والوجبات السريعة.

وألقت المشاركات في الدراسة باللوم على الرجال في تغيير نظامهن الغذائي، قائلين إن لهم "تأثيرا سلبيا" على عاداتهن الغذائية، مما جعلهن يكتسبن وزنا زائدا في نهاية المطاف.

أما الـ73% الباقون، فقلن إن الرجال لم يسببوا أي فرق يذكر في نظامهن الغذائي، أو أن هناك تغييرا طفيفا طرأ بعد الانتقال للعيش مع شركائهن.

وعلى النقيض، قال 40% من الرجال الذين شملتهم الدراسة، إن للنساء "تأثيرا إيجابيا" على نظامهم الغذائي، وقالوا إنهن جعلنهم يتناولون طعاما أقل من الوجبات السريعة عندما انتقلوا للعيش معا، في حين أن 60% قالوا إن الانتقال للعيش مع شريكة الحياة "لم يحدث أي فرق" في أنظمتهم الغذائية.

وقال المعالج بالتنويم المغناطيسي، ديبي تريت إن "زيادة الوزن أو خسارته لدى البشر، ترتبط في كثير من الأحيان ارتباطا وثيقا بعاداتنا وسلوكنا.. فعندما نشعر بالاستقرار والاسترخاء، فإن ذلك قد يمتد إلى مجالات أخرى في حياتنا.. لذلك، فإنه عند الشعور بالأمان في العلاقة العاطفية، يمكننا الشعور بالاسترخاء في أداء بعض السلوكيات مثل عاداتنا الغذائية".