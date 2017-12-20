صرحت زروقي ربيعة مديرة الصيد البحري لولاية الجزائر، اليوم الأربعاء، لوكالة الأنباء الجزائرية إن كمية محصول الصيد البحري بالساحل العاصمي الممتد على مسافة 83 كلم، أي منذ بداية السنة الجارية 2017 وإلى غاية شهر نوفمبر المنصرم بلغت 4200 طن مقابل 2900 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

و تم تسجيل ما بين شهر جوان إلى سبتمبر الماضي صيد ما لا يقل عن 3060 طن من مختلف الأنواع السمكية مقابل 1658 طن في نفس الفترة من سنة 2016 .

وأرجعت مديرة القطاع هذه الزيادة في الكمية التي تم تسجيلها من قبل الصيادين المصنفين أصحاب قوارب الصيد الصغيرة و الذين يبلغ تعدداهم حوالي 150 صياد .

كما سلمت مديرية الصيد البحري خلال نفس الفترة 63 رخصة صيد استغلت عبر الساحل العاصمي.

و بلغت الكمية الإجمالية للمنتجات السمكية التي تم تسويقها خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017 نحو الاتحاد الأوروبي عبر ميناء الجزائر 33 طن، مقابل 850 طن من المنتجات السمكية التي تم استيرادها عبر الميناء.