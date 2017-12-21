وقع وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار وونظيره التونسي سليم خلبوس ،اليوم الخميس، بالجزائر مذكرة تهدف إلى دعم الشراكة القائمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين.

و أكد حجار أن المذكرة تهدف إلى دعم التعاون الثنائي القائم بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتطويره إلى مرحلة جديدة لغرض وضع استراتيجية من شأنها التكفل الأمثل بالانشغالات المطروحة وصياغة برامج بحثية مشتركة.

و أبرز خلبوس ضرورة الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى استراتيجي ومؤسساتي فيما يخص تبادل الطلبة والأساتذة بين البلدين و الخبرات، لاسيما في مجال دعم و تمويل برامج البحث العلمي المشتركة".

و جرت هذه الاتفاقية خلال استقبال الوزير الأول أحمد أويحيى لخلبوس في إطار اجتماع اللجنة المختلطة الجزائرية-التونسية للتعليم العالي