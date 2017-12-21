أغلقت أسعار خام برنت يوم الخميس عند أعلى مستوى منذ صيف 2015 مع بدء أوبك العمل في خطط لاستراتيجية للخروج من اتفاق خفض الإنتاج، وهو ما يغذي آمالا بأن المنظمة لن تنهي تخفيضات الإمدادات على نحو مفاجيء.



وأنهت عقود خام القياس العالمي جلسة التداول مرتفعة 34 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمائة لتبلغ عند التسوية 64.90 دولارا للبرميل بينما صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.5 بالمائة إلى 58.36 دولارا للبرميل.



وذلك هو أعلى مستوى إغلاق لبرنت منذ جوان 2015 وللخام الأمريكي منذ الرابع والعشرين من نوفمبر .



ولقيت أسعار النفط دعما أيضا من هبوط في مخزونات الخام في الولايات المتحدة لكن المكاسب يقيدها نمو سريع في إنتاج النفط الأمريكي الذي يقترب من عشرة ملايين برميل يوميا، وهو مستوى تتجاوزه فقط السعودية وروسيا.



وجاءت مكاسب النفط يوم الخميس بعد صعوده حوالي 1 بالمائة في الجلسة السابقة بدعم من بيانات رسمية أظهرت هبوطا قدره 6.5 مليون برميل في مخزونات الخام في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من ديسمبر لتصل إلى 436 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2015.