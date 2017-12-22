قرر أعضاء فيدرالية أولياء التلاميذ لولاية تيزي وزو، اليوم الجمعة، خلال جمعية عامة طارئة حضرها عشرات من الأولياء تنظيم مسيرة سلمية يوم الإثنين المقبل 25 ديسمبر انطلاقا من مقر مديرية التربية وتختتم بتنظيم تجمع أمام مقر الولاية للمطالبة من الجهة المعنية إيجاد حل لإضراب المعلمين والأساتذة المنخرطين في نقابة "الكنابيست" الذي دخل أسبوعه الخامس.

رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ لولاية تيزي وزو علي لحسن دعا في بداية هذا الاجتماع الحاضرين إلى المشاركة في النقاش للوصول إلى حل يخدم مصلحة الأولياء قبل أن يمنح الفرصة لمحمد تشعبونت المكلف بخلية الاتصال بمديرية التربية لولاية تيزي وزو المكلف من قبل مديره لتقديم شروح لمختلف مراحل الخلاف مع نقابة "الكنابيست" مع إشارته إلى أن مدير القطاع لم يبخل بجهوده لإقناع المضربين بالتعقل وباقتراحات معقولة لإنهاء الإضراب لكن تعنت الطرف الآخر حال دون إنهائه.

وفتح بعض المتدخلين النار على نقابة "الكنابيست" حيث تساءل أحدهم إن لم يكن هنالك تآمر من قبل أطراف أخرى محملين هذه الأخيرة مسؤولية هذه الوضعية المقلقة التي يمر بها أبناؤهم فيما انتقد آخرون موقف الإدارة والسلطات العاجزة عن إقالة موظفين من منصبهما. في هذا الصدد اقترح أحد الأولياء على مدير التربية تحويل الموظفين إلى منصبين آخرين لإنهاء هذه المعضلة أو لم لا على التقاعد لاسيما أن لديهما 34 سنة نشاط في قطاع التربية.

وفي ختام الاجتماع اتفق الحاضرون على المشاركة في المسيرة التي اقترح التلاميذ تنظيمها صباح يوم الإثنين المقبل انطلاقا من مقر مديرية التربية وتنتهي بتجمع أمام مقر الولاية .

نشير في الأخير إلى أن هذه الجمعية العامة الطارئة غاب عنها ممثلو نقابة "الكنابيست" الذين وجهت لهم فيدرالية أولياء التلاميذ الدعوة حسب رئيسها علي لحسن الأمر الذي فنده المكلف بخلية الاتصال لذات التنظيم النقابي.