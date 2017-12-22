للمرة الثانية على التوالي يتأجل عرض الفيلم الوثائقي فرحات عباس، كيميائي الثورة، للمخرج عبد الباقي صلاي، بولاية جيجل بمناسبة ذكرى وفاته التي تصادف اليوم 24 ديسمبر من كل عام، بعد أن أخلت السلطات بتعهداتها مع مخرج الفيلم بأنها ستعرض الفيلم الوثائقي الذي يجسد مسيرة هذه الشخصية التاريخية الفذة، ورئيس الحكومة المؤقتة، بجيجل مسقط رأسه، غير أن ذلك لم يتم، لتفوت السلطات بجيجل فرصة كبيرة على أبناء المنطقة للتعرف على شخصية هذا المسؤول بمناسبة ذكرى وفاته. وقد قطع مخرج الفيلم عهدا على نفسه بعرض الفيلم بكل ولايات الوطن، باعتباره شخصية وطنية، قبل أن يعرض بقناة أبو ظبي. فهل عز على سلطات جيجل أن تتبنى مبادرة مثل هذه لتكريم شخصية فذة كتبت اسمها بأحرف من ذهب؟