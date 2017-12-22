قامت، اليوم، السلطات المحلية بسكيكدة بترحيل 340 رعية نيجرية إلى بلدهم، حيث تم تجميعهم ليلة الخميس إلى الجمعة بالقاعة متعددة الرياضات بحي الإخوة ساكر من قبل مصالح الأمن والهلال الأحمر الجزائري.

ومست عملية المداهمة كل الأماكن التي كان يتواجد بها هؤلاء ببلديات الولاية، حيث وفرت لهم كل الإمكانيات.

وحسب مصدر مقرب من اللجنة المكلفة بالترحيل، فإن هؤلاء تم ترحيلهم أولا إلى ولاية المسيلة ومنها إلى ولاية تنمراست عن طريق حافلات قبل نقلهم إلى بلدهم.

ومن خلال حضورنا عملية الترحيل سجلنا غضب الكثير من المرحلين الذين وعد البعض منهم بالعودة إلى الجزائر قريبا.