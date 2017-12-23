تسبب انفجار قنبلة تقليدية الصنع كانت مغروسة بغابة الرابطة ببلدية القادرية 40 كلم شمال غرب ولاية البويرة ، مساء أمس، في إصابة شاب يبلغ من العمر 27 سنة كان يمتهن جمع فاكهة "اللنج".

وحسب ما علمته "الخبر" فإن المصاب حول مباشرة إلى المصلحة الاستشفائية لقسم الجراحة بمستشفى الأخضرية لتلقي العلاج أين تم بتر ساقه، بعد تضررها نتيجة الانفجار.

هذا وعلمت "الخبر" أن ذات المنطقة قد شهدت عملية تمشيط واسعة قبل أسابيع حيث تم بها توقيف إرهابي كان ينشط بذات االمنطقة.