لقي 12 شخصا حتفهم فيما أصيب 30 آخرون بجروح في العديد من حوادث المرور وقعت خلال 48 ساعة الأخيرة، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لمصالح الحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية ميلة بوفاة 3 أشخاص، و إصابة اثنين آخرين بجروح، على إثر إصطدام بين سيارتين خفيفتين وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 79 ببلدية و دائرة أولاد النجا، حسبما أكد ذات المصدر.

من جهة أخرى، تدخلت مصالح الإسعاف للحماية المدنية لولاية بجاية لنقل شخصين توفيا إثر تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة منزلهما العائلي الواقع بطريق المحطة بلدية و دائرة أقبو.

كما تدخلت نفس المصالح من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 38 شخصا مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث نتيجة الاستعمال السيئ لجهازي التدفئة وتسخين المياه داخل المنازل.