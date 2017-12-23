منعت وزارة التربية الوطنية وسائل الإعلام الخاصة من تغطية أشغال الاجتماع الثاني للجمعية العامة للجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة الذي نُظم بمقر الوزارة أمس السبت، حيث سمحت لوسائل الإعلام العمومية فقط بالدخول، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات بعض الإعلاميين الذين تنقلوا إلى مقر الوزارة، وما إذا كان القرار نتيجة غضب أو خوف الوِزارة من أقلام الصحافيين الخواص؟! فيما فضل آخرون التعليق باِستحضار المثل الشعبي “المعروضة تربح”، ولكن يبدو أنها “ما تربّحش في وزارة التربية”! لكن الجميع أدان “الإقصاء” غير المُبرر.



