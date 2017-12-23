لم يجد رئيس الوفاق، حسان حمّار، من تفسير لسبب إخلاف قائد الفريق، جابو، للمواعيد التي ضربها معه من أجل تجديد عقده مع الوفاق، خاصة أن جابو كان قد طمأن رئيس الوفاق بالتجديد لفريق القلب.



وكان منتظرا أن يمضي جابو عشية الجمعة، قبل أن يعتذر للرئيس ويطلب موعدا آخر صبيحة السبت، حيث حضر الجميع بمن في ذلك ممثلو وسائل الإعلام المختلفة، ليبقى الجميع ينتظر لأكثر من ساعة ونصف دون جديد، قبل أن يهاتفه حمّار ليستفسر عن الأمر، ويعده جابو بالحضور مساء ومباشرة بعد نهاية مباراة كلاسيكو الأرض بين الريال والبارصا، لكن جابو لم يحضر، في الأخير، وأمام إلحاح رئيس الوفاق عبر الهاتف، طلب جابو من حمّار منحه تسبيقا ماليا بقيمة مليار و500 مليون سنتيم، على أن يمضي بصفة رسمية على العقد الذي سيربطه بالوفاق لسنتين قادمتين، خلال صبيحة اليوم، وهو ما جعل رئيس الوفاق يتخبط يمينا وشمالا من أجل توفير سيولة مالية بقيمة 200 مليون سنتيم، لإكمال القيمة المطلوبة، حيث كان حمّار قد أحضر مليار و300 مليون سنتيم.



وينتظر كل المتتبعين أن يفي جابو، خلال صبيحة اليوم، بالموعد الذي ضربه لحمّار، ويمضي على عقده، وبالتالي ينهي هذا المسلسل الذي أرهق الجميع.





