كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ، اليوم الأحد، أن عددا كبيرا من المختصين في الترميم عرضوا خدمات مجانية لترميم منحوتة عين الفوارة بعد ما لحق بها من تلف.

وأكد ميهوبي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن من بين المختصين الذين عرضوا عليه ترميم التمثال الفنان الكبير رشيد قريشي، الذي أكد جاهزيته للتكفل الكامل بجلب المختصين في الترميم من اسبانيا.

وأضاف الوزير أنه تم إرسال لجنة مختصة التي حددت الأضرار وشرعت في عملية الترميم.

ولفت ميهوبي إلى أن هذا المعلم الثقافي الفني موجود منذ 120 عام ، و لم يثر حفيظة سكان المدينة الذين تعاملوا معه بصورة عادية ومحاولة الاعتداء عليه أثارت نقاشا كبيرا، على حد قوله.