صرح الدولي عبد المؤمن جابو صانع ألعاب وفاق سطيف و مدلل أنصاره أنه "يمنح الأولوية في فترة التحويلات الشتوية الحالية إلى ذوي اللونين الأبيض و الأسود (وفاق سطيف) إذا توصل إلى اتفاق مع الإدارة".

وأوضح عبد المؤمن جابو في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه قدم اقتراحاته لإدارة نادي وفاق سطيف وهو في انتظار الرد عليها بين"أمسية اليوم وغدا الإثنين" و إذا لم تستجب الإدارة كما قال- إلى مقترحه الذي وصفه بـ"المعقول'' و"المنطقي" و"غير التعجيزي" سيضطر إلى التفكير في تغيير الأجواء حيث أكد أنه طالب بالحصول على مستحقاته السابقة دون الحديث عن تفاصيل العقد الجديد .

و ذكر "مموش" كما يحلو لأنصار وفاق سطيف تسميته أنه "تلقى العديد من العروض من بعض أندية الرابطة المحترفة الأولى من داخل الوطن و كذا من أخرى خارج الوطن" .

يذكر أن صانع الألعاب عبد المؤمن جابو سيكون حرا من أي التزام بعد انتهاء مدة العقد الذي يربطه بناديه وفاق سطيف بتاريخ 15 جانفي المقبل.