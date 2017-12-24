سجل المدرب الجزائري السابق لوفاق سطيف, خير الدين ماضوي, بداية موفقة مع ناديه الجديد النجم الساحلي, الفائز على ضيفه الملعب القابسي (2-0) في مباراة مؤجلة لحساب الجولة التاسعة للرابطة المحترفة الأولى التونسية اليوم الأحد بسوسة.

وسجل لفريق "جوهرة الساحل" حمزة لحمر (د 21 ضربة جزاء) وايهاب المساكني (د 53).

وصرح ماضوي عقب المباراة " الحمد لله علی هذا الانتصار الذي أتی في وقت يحتاجه الفريق بصفة عاجلة للخروج من سلسلة النتائج السلبية، مباراة لم تكن سهلة ووجدنا صعوبات في تخطي دفاع الفريق المنافس ووجدنا الحلول عند اللعب علی الأطراف، أشكر الجمهور الحاضرة و التي ساندت الفريق.

وكان ماضوي قد فسخ الأسبوع الماضي عقده بالتراضي مع وفاق سطيف حيث توج معه خلال الموسم الفارط (2016-2017) بلقب البطولة الوطنية, كما بلغ الدور النهائي لكأس الجزائر لنفس الموسم و انهزم أمام شباب بلوزداد (1-0 بعد الوقت الإضافي).

بعد هذا الفوز, أصبح النجم الساحلي في المركز الثالث رفقة اتحاد المنستير برصيد 23 نقطة و بفارق 10 نقاط عن المتصدر, الترجي الرياضي التونسي.