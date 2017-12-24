توفيت فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات و أصيبت 4 فتيات أخريات بجروح بعد أن دهستهن شاحنة بحي دغبوج المانع ببلدية حامة بوزيان (شمال قسنطينة) حسب ما علم اليوم الأحد من مصدر استشفائي.

واستنادا لمسؤول خلية الإعلام والاتصال بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس عزيز كعبوش فإن سائق الشاحنة فقد السيطرة على مركبته التي دهست خمس فتيات تتراوح أعمارهن بين 4 و 6 سنوات, مشيرا إلى أن إحدى الفتيات توفيت بعين المكان.

وأردف قائلا أن حالتين اثنتين من بين الأربع جريحات إصابتهما "خطيرة" تم تحويلهما بصفة مستعجلة نحو المركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس.

واستنادا لمصالح الحماية المدنية فقد تم القيام بعملية إجلاء ضحايا هذا الحادث من طرف بعض الخواص.

للإشارة فقد فتحت مصالح الأمن الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.