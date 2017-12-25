حُذف حساب مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج من موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.ويبلغ "تويتر" من يحاول زيارة حساب أسانج بأن هذه الصفحة غير موجودة.

ولم يصدر مؤسس "ويكيليكس" أي تعليقات تسلط الضوء على ما إذا كان أسانج قرر حذف حسابه من الموقع بنفسه أو جاءت هذه الخطوة من قبل شركة "تويتر".

تجدر الإشارة إلى أن شركة "تويتر" أدخلت في 18 من الشهر الجاري تعديلا مهما في سياساتها تتيح لها حذف حسابات مستهلكين مرتبطين مع تنظيمات لها صلة بنشر الكراهية والتطرف داخل الموقع أو خارجه.

لكن صحيفة International Business Times الأمريكية أشارت إلى أنه من غير المرجح أن تطال هذه الإجراءات مؤسس "ويكيليكس".