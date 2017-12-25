تتواصل التجارب التقنية لتوسعة مترو الجزائر نحو كل من ساحة الشهداء وعين النعجة، ومن المتوقع أن يتم فتح الخطين منتصف شهر جانفي المقبل.

ويقطع مترو الجزائر من ساحة الشهداء إلى عين النعجة مسافة 18 كلم. فالتوسعة الأولى من البريد المركزي إلى ساحة الشهداء تبلغ مسافة 1.7 كلم بمحطتين، و التوسعة الثانية من حي البدر إلى عين النعجة فهي على مسافة 3.6 كلم بثلاث محطات.

و صرح المدير العام لمترو الجزائر عمر حدبي، أن الخطين فتحا المجال لتوظيف 300 عامل وسيرتفع عدد المسافرين الذي كان حاليا من 100 إلى 120 ألف مسافر في اليوم إلى 200 ألف مسافر.