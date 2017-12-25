سيشن عمال البلديات ابتداء من يوم الأربعاء إضرابا وطنيا، يتبع بمسيرة احتجاجية بولاية بجاية يوم 17 جانفي المقبل.

قررت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية "سناباب"، الدخول في إضراب وطني، الأربعاء القادم، عبر مختلف بلديات الوطن ليوم واحد.

وجاء هذا القرار بعد اجتماعها التنسيقي مع مختلف أعضاء المكتب الفدرالي وممثلي الولايات المشاركين في القطاع بمقر دار النقابات بالعاصمة، قصد التنديد بمماطلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا وزارة العمل والضمان الاجتماعي في تسوية مطالبهم العالقة.