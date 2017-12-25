أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء عاشق يوسف شوقي، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة، خلال ندوة صحفية، على هامش الأبواب المفتوحة على الضمان الاجتماعي لغير الأجراء المنظم بالمحطة البرية للخروبة أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لسائقي سيارات الأجرة و الناقلين الخواص خلال سنة 2018.

وبالنسبة لسائقي سيارات الأجرة والناقلين الخواص فإن الصندوق سيتخذ إجراءات تسهيل عملية دفع اشتراكاتهم لدى الصندوق، و بإمكانهم تقديم الشطر الأول من هذه الاشتراكات قبل 30 جوان المقبل على أن يقدم الشطر الثاني منها بالتقسيط إلى غاية شهر ديسمبر.

وأشار شوقي أنه من "ضمن 97 ألف سائق سيارة أجرة على المستوى الوطني نصف منهم فقط يدفعون اشتراكاتهم لدى الصندوق" مضيفا أن كل التسهيلات التي يمنحها الصندوق سيما في السنوات الأخيرة ساهمت في رفع عدد المشتركين مذكرا في هذا الإطار، أن دفع الاشتراكات إجراء إجباري.

وذكر مدير الصندوق أن عدد المشتركين في الصندوق قفز من 450 ألف مشترك في سنة 2014 إلى 900 ألف في 2016 مشيرا لأهمية التأمين لدى الجزائريين أنه "من غير المعقول أن يؤمن سائق أجرة مركبته ولا يفكر في دفع اشتراكاته لدى الصندوق التي ستعود له بالفائدة سواء من ناحية التغطية الصحية أو بعد التقاعد".

أما بخصوص الحالات التي لم يتم فيها دفع الاشتراكات من قبل غير الأجراء أكد يوسف شوقي أنه تم تسجيل 300 ألف اعذار في هذا الشأن خلال سنة 2017 مشيرا إلى أن مراكز الضمان الاجتماعي مفتوحة إلى غاية نهاية الشهر الحالي للسماح للمعنيين من دفع اشتراكاتهم المتأخرة.