حددت محافظة المهرجان الثقافي الوطني السنوي للفيلم الأمازيغي تاريخ 24 فيفري 2018 لانطلاقة فعاليات الطبعة الـ16 لذات التظاهرة السينمائية التي ستقام بدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو كما جرت العادة التي ستختتم يوم 28 من نفس الشهر.

وحسب بيان لمحافظة المهرجان "تلقت "الخبر" نسخة منه زوال اليوم الإثنين، موقع من قبل محافظ المهرجان الثقافي الوطني السنوي للفيلم الأمازيغي فريد محيوت أن المحافظة قد حددت تاريخ 31 ديسمبر 2017 لاستقبال أفلام الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة السينمائية التي تخص هذا العام الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية.

للإشارة سبق لمحافظة المهرجان الإعلان عن تاريخ تنظيم هذه التظاهرة التي كانت مبرمجة لشهر ديسمبر الحالي لكن تم تأجيله.