أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات من أجل توظيف أزيد من 1200 أستاذ مساعد استشفائي جامعي.

وحسب ما تضمنه القرار الوزاري رقم 1084 المؤرخ في 20 نوفمبر المنصرم، والذي كشفت عنه الوازرة المعنية اليوم الإثنين، فإن عدد مناصب الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المطلوب شغلها في إطار هذه المسابقة "حدد بـ 1230 منصب منهم 408 بعنوان الصحة العسكرية موزعة حسب الهيكل الاستشفائي الجامعي والتخصص".

وأضاف نفس المصدر أن المسابقة "تفتح لفائدة المترشحين الحائزين على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة في التخصص المطلوب أو شهادة معترف بمعادلتها عند تاريخ إمضاء القرار المتعلق بفتح هذه المسابقة"، مشيرا إلى أنه تم تحديد تاريخ غلق التسجيلات الخاصة بالمسابقة بـ 20 يوما ابتداء من تاريخ الإعلان عن هذه المسابقة.

ويوضع ملف الترشح لدى إدارة كلية الطب الأقرب من مكان إقامة المترشح، على أن يتم ضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من طرف لجنة مكونة من مدير الموارد البشرية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعميد كلية الطب وأستاذ باحث استشفائي جامعي من رتبة أستاذ مساعد.

من جهة أخرى، ذكرت الوزارة أن قـائمة المترشحين المقبولين "تحدد نهـائيا في المسابقة حسب الاختصاص ودرجة الاستحقاق ومنصب التعيين من طرف لجنة وزارية مشتركة مكونة من ممثلي وزير الصحة ووزير التعليم العالي وعميد كلية الطب"، موضحة أن "كل مترشح ناجح يفقد الاستفادة من نجاحه إذا لم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد وذلك ابتداء من تاريخ إشعاره بمقرر التعيين ولا يمكنه المشاركة في مسابقة أخرى للالتحاق برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات".