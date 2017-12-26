جدد أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، نداءهم إلى "الحوار مع ممثلي كل الحركة الرياضية الوطنية"، ومطالبتهم بتوحيد صفوفهم من أجل "تطوير الرياضة والروح الأولمبية في بلادنا".

وحسب بيان الهيئة الأولمبية، فقد تم تخصيص الاجتماع الشهري للجنة التنفيذية المُنعقد يوم الإثنين تحت إشراف الرئيس مصطفى بيراف، إلى توزيع اللجان المختصة، تحضير الحصيلة الأدبية و المالية لسنة 2017، إعداد برنامج الأنشطة لسنة 2018، الألعاب الإفريقية للشباب 2018 بالجزائر، الألعاب المتوسطية بتاراغون 2018 (إسبانيا) والألعاب الأولمبية للشباب في بويونس آيرس 2018 (الأرجنتين).

و استغل أعضاء اللجنة التنفيذية هذه الفرصة لدعوة رؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية إلى لقاء "للتشاور والحوار وتبادل وجهات النظر، لمواجهة التحديات التي تنتظر رياضيينا وفرقنا الوطنية، قبل أشهر قليلة عن أول حدث رياضي لسنة 2018 و هو الألعاب المتوسطية بإسبانيا، بعدها الألعاب الإفريقية للشباب 2018 بالجزائر والمؤهلة إلى الألعاب الأولمبية 2018 للشباب في شهر أكتوبر بالأرجنتين.

وخلال أشغال هذا الاجتماع تم الوقوف عن مدى تقدم إعداد الحصيلة الأدبية والمالية لسنة 2017، وقام المعنيون بالأمر بعرض تقرير خاص بذلك، مؤكدين أنهم في مرحلة إنهاء كل الوثائق اللازمة للحصيلة السنوية، حسبما اختتمه بيان اللجنة الأولمبية.