صرح المستشار الخاص لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سليم بلقسام،أمس الثلاثاء، في حوار للقناة الإذاعية الأولى أن إنتاج الدواء بالجزائر قد عرف طفرة نوعية، وأن نسبة إنتاجه بلغت حاليا 50 بالمائة.

و دعا سليم بلقسام الى مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال و التي أصبحت تعتمد على البيوتكنولوجيا لإنتاج الدواء،من خلال بذل مجهودات كبيرة لكي نصل إلى إنتاج أكبر للأدوية و خاصة المتعلقة ببعض الأمراض المزمنة كالسرطان و السكري وكذا أمراض القلب.

و قال بلقسام إنه لا يوجد إشكال فيما يخص تمكين كل المواطنين الجزائريين من الحصول على العلاج و كل ما في الأمر أنه يوجد اقتراح متجدد لضمان المجانية و تمكين كل الجزائريين من العلاج خارج البرامج الوطنية التي تتكفل بها الدولة فلا الضمان الاجتماعي يقوم بالدفع ولا المواطن بل الدولة هي التي تتكفل بكل البرامج الوطنية للصحة و كل البرامج المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة و فئات كبار السن و الصغار و الأمراض العقلية

و أضاف أنه يمكن لكل جزائري و ذوي الحقوق و المؤمنين اجتماعيا وفي إطار عملية التعاقد بين المؤسسات الاستشفائية وصناديق الضمان الاجتماعي أن يتحصل على العلاج دون مقابل ضمن ما يسمى "بالدفع عن الغير" أي أن صناديق الضمان الاجتماعي هي التي تدفع مستحقات العلاج.

كما دعا بلقسام كل الجزائريين غير المعوزين و غير المؤمنين اجتماعيا إلى الانخراط في شبكة الضمان الاجتماعي سواء كان تاجرا أو في مهنة حرة.