توصل نادي شبيبة سكيكدة إلى اتفاق مع وسط ميدان مولودية بجاية, اسماعيل بالطيب, الذي أمضى على عقد لمدة 18 شهرا, وهو أول لاعب يلتحق بالنادي السكيكدي خلال مرحلة الانتقالات الشتوية, حسب ما علم لدى نادي الرابطة المحترفة الثانية.

وكان بالطيب الذي فسخ عقده بالتراضي مع الموب, فضّل الالتحاق بشبيبة سكيكدة.

وتعتزم إدارة نادي الشرق الجزائري استقدام لاعبين آخرين, تلبية لرغبة المدرب يوسف بوزيدي الذي خلف على العارضة الفنية, المدرب الفرانكو-البرتغالي ديديي قوميز دا روزا في بداية الشهر الجاري.

في المقابل, سجلت شبيبة سكيكدة رحيل لاعبين اثنين وهما الجناح حسين بالح والمهاجم سفيان شوباني.

عقب نهاية مرحلة الذهاب, احتل أصحاب اللونين "الأسود و الأبيض" الذين يطمحون في الصعود للرابطة الأولى, المركز الثالث بمجموع 26 نقطة, و بفارق خمس نقاط عن المتصدر جمعية عين مليلة.

وفي منافسة كأس الجزائر-2018, سيواجه السكيكديون, فريق اتحاد بسكرة (الرابطة الأولى) يوم السبت في اطار الدور الثاني و الثلاثين للمنافسة الشعبية.