نشر موقع "بزنس إنسايدر" قائمة بأبرز الميزات المتطورة في السيارات الحديثة، سترفع مستوى القيادة والأمان إلى مستوى آخر.

وتعد معظم هذه الميزات موجودة بالفعل في السيارات الحديثة، وخاصة الأنواع مرتفعة الثمن، مثل سيارات مرسيدس وأودي، لكن ينتظر أن تنتشر أكثر بسيارات الغد وبسعر متاح.

التواصل بين السيارات

ميزة التواصل بين السيارات غير منتشرة اليوم، لكنها قد تصبح واقعا في المستقبل القريب. وتعني هذه الميزة تخاطر السيارات مع بعضها البعض، مما يرفع نسبة الأمان والتفاهم في الشارع.

الواي فاي

بعض السيارات بدأت بتوفير الأنترنت للركاب، بخدمة "واي فاي" و"4 جي". هذه الميزة ستوفر بيئة كاملة من التواصل بالعالم الخارجي.

تطبيقات الهاتف

توفر سيارات جميع تطبيقات الهاتف على شاشتها، لتفادي خطر استخدامه أثناء القيادة.

التحكم بالصوت

توفر بعض السيارات خاصية استخدام الصوت لإصدار التعليمات، مثل الاتصال بشخص معين، أو التحكم بالصوت والموسيقى.

الشحن اللاسلكي

بدأت سيارة مرسيدس من نوع "إي" استخدام شاحن لاسلكي، سيسهل عملية شحن الهواتف داخل السيارة من دون أسلاك.

تحذير النقطة السوداء

توفر العديد من السيارات الحديثة تنبيها بالضوء والصوت، للتنبؤ بوجود سيارات أخرى عند تغيير المسار.

الكاميرا الخلفية

هذه الخاصية باتت ضرورة متوفرة في أغلب السيارات الحديثة، وهي الكاميرا الخلفية، التي تتيح الرجوع بالسيارة بطريقة دقيقة.

الرؤية الليلية

تحذرك خاصية الرؤية الليلية من الأجسام المقبلة في الطرق المظلمة، لأخذ تدابير الحذر اللازمة قبل الاقتراب.

الركن بالهاتف

من أكثر المزايا إبهارا، تلك التي تتيح للسائق ركن السيارة باستخدام الهاتف الذكي، ومن دون أن يكون الشخص داخل السيارة.