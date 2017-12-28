التهمت حرائق الغابات مساحة إجمالية قدرها 53.975 هكتارا من المساحات الغابية خلال سنة 2017 على المستوى الوطني جراء 2.992 بؤرة حريق، حسبما أعلنت عنه المديرية العامة للغابات اليوم الخميس.

وأضافت المديرية العامة للغابات أن المساحة التي أتت عليها النيران تخص 28.841 هكتارا من الغابات (مقابل 6.717 هكتارا في 2016) و 10.398 هكتارا من الأحراش (مقابل 5.567 هكتارا) و14.745 هكتارا من الأدغال (مقابل 6.086 هكتارا).

وتمثل هذه المساحة المتلفة خلال 2017، ثلاث أضعاف ما التهمته النيران خلال سنة 2016 والمقدرة بـ 18.370 هكتارا وهذا بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وأوضح، في هذا الصدد، رئيس مصلحة الرقابة الجوية بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، لطفي حليمي، إن فارق درجات الحرارة في فترة جوان وجويلية وأوت كان بمعدل (+2 ) إلى (+3) بشمال البلاد.