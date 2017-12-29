قدم المركز الفرنسي الخاص بتكوين الصحفيين الكائن مقره بباريس، وتحت رعاية وتكفل السفارة الفرنسية بالجزائر، دورة تكوينية لفائدة الصحفيين الجزائريين الذين يشتغلون بقطاع الصحافة الإلكترونية، تحت عنوان "الكتابة للموقع الإلكتروني"، وهذا من تاريخ 10 ديسمبر2017 إلى 23 ديسمبر 2017. وتضمن التكوين الذي أشرف عليه رئيس تحرير قناة "أل سي أي" الإخبارية الفرنسية، ماتيو سيكارد، تزويد الصحفيين بتقنيات الكتابة في المواقع الإلكترونية، وكذا تقنيات البحث عبر "الواب" عن المعلومات وفي وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تقنيات أخرى تخص عالم الصحافة الرقمية.

وفي تصريح للأستاذ المشرف على الدورة، ماتيو سيكارد، لـ"الخبر"، قال: "نحن نعمل هنا بمركز تكوين وتحسين الصحفيين على تقديم تكوين نوعي يسهل على صحفيي "الواب" مهمتهم في تحرير الأخبار، والحصول على المعلومة، وكذا التحقق منها بطريقة احترافية تتماشى مع تقنيات البحث الحديثة".