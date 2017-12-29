لقي 12 شخصا مصرعهم ، أمس الخميس، في حريق مهول اندلع في مبنى سكني بنيويورك، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو الذي تفقد مكان الكارثة قوله "يؤسفني ان ابلغكم أن 12 نيويوركيا قتلوا، بينهم طفل صغير في عامه الأول".

و أوضح دي بلازيو "هناك أربعة أشخاص إصاباتهم بالغة جدا يكافحون الموت، فضلا عن إصابات أخرى شديدة" مضيفا "نخشى أن نخسر المزيد من الأرواح".

ووصف المسؤول الأمريكي هذه الحادثة بأنه "الحريق الأسوأ الذي شهدناه في هذه المدينة منذ ربع قرن على الأقل"، مشيرا إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذ 12 شخصا إلا أن عمليات البحث مستمرة في المبنى.