أفاق سكان مدينة غزة على لافتة ضخمة تحتوي صورة للجندي الصهيوني الأسير لدى المقاومة الفلسطينية "شاؤول آرون".

ويظهر "أرون" في الصورة واقفا خلف قضبان حديدية، وكتبت بجانبه عبارة ” طالما أبطالنا لا يرون الحرية والنور..هذا الأسير لن يرى الحرية أبداً”، باللغتين العربية والعبرية.

فيما يظهر بزاوية اللافتة المعرف العسكري لـ"شاؤول آرون" متضمنا رقمه التسلسلي في التجنيد “609206″، كما حملت اللافتة رمز الجناح العسكري لحركة حماس " كتائب الشهيد عبد الله عزام".

وتأتي هذه اللافتة بالتزامن مع ذكرى ميلاد الأسير الصهيوني ، وكانت كتائب القسام قد نشرت في 31 ديسمبر 2016 مقطعي فيديو بذات المناسبة.

يُذكر أن المتحدث باسم الكتائب “أبو عبيدة” قد أعلن في 20 جويلية 2014، عن أسر "أرون"، خلال تصدي مقاتلي “القسام” لتوغل بري، في حي التفاح، شرقي مدينة غزة.