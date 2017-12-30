فاز المنتخب الجزائري لكرة اليد ''رجال''، مساء أمس الجمعة أمام العربية السعودية ببلغراد (33-32) في المقابلة الودّية التي تدخل في إطار تحضيرات "الخضر" لبطولة إفريقيا للأمم 2018 المقررة في الفترة الممتدة من 17 إلى 27 يناير بالغابون.

ويعد هذا الانتصار الرابع على التوالي لـ ''الخضر'' منذ بداية التربص يوم السبت الفارط بالعاصمة الصربية، حيث فازوا على حساب بارتيزان بلغراد في مناسبتين (38-30) - (36-29)، وأمام نادي أوبيليش الصربي (44-22).

و سيتوجه المنتخب الوطني الذي سجل تأخرا كبيرا في عملية التحضير للموعد القاري الهام بسبب المشاكل العديدة التي تعاني منها الكرة الصغيرة الجزائرية بعدها إلى الدوحة للمشاركة في دورة ودية دولية مقررة بين 6 و 11 يناير بمشاركة كلا من المنتخب القطري (منظم الدورة) و إيران و عمان.

وسيخوض المنتخب الوطني مقابلات الدور الأول من البطولة الإفريقية 2018 ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات تونس و الكاميرون و الكونغو و منتخب البلد المنظم الغابون فيما تتشكل المجموعة الثانية من منتخبات مصر (حامل اللقب) و المغرب و جمهورية الكونغو الديمقراطية و أنغولا و نيجيريا.

يذكر إن المنتخبات الثلاثة الأولى في المنافسة ستحمل على عاتقها مهمة تمثيل القارة الإفريقية في بطولة العالم المقبلة المقررة بألمانيا و الدنمارك سنة 2019، علما أن هذا هو الهدف الذي حددته الاتحادية الجزائرية لكرة اليد للطاقم الفني الوطني المشكل من كل من سفيان حيواني و محمد الصغير زين الدين.