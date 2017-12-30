أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة ، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بتلمسان ، فيما دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، تسعة مخابئ للإرهابيين تحتوي على قنبلة تقليدية الصنع وأغراض مختلفة تدخل في صناعة المتفجرات، وفق ما ورد في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 ديسمبر 2017 خلال عمليات بحث وتمشيط بالبويرة تسعة مخابئ للإرهابيين تحوي قنبلة تقليدية الصنع وأغراض مختلفة تدخل في صناعة المتفجرات".

وأضاف ذات المصدر " أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتلمسان عنصري دعم للجماعات الإرهابية".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر حرس الحدود بتمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، سبعة مهربين وحجزت 1.375 طنا من المواد الغذائية، و مركبتين رباعيتي الدفع ومعدات تنقيب عن الذهب، و(800) لترا من الوقود فيما تم ضبط (2600) خرطوشة من السجائر بتلمسان، حسب البيان.

وفي سياق متصل، أوقف عناصر الدرك الوطني بقسنطينة شخصين بحوزتهما سلاحين ناريين، وفقا لذات المصدر.