رافع رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد اليوم السبت بباتنة من أجل "تحقيق مشروع مجتمع متكامل" بالجزائر و ذلك بإشراك الجميع من سلطة و معارضة و حتى المواطنين.

واعتبر بلعيد خلال افتتاحه أشغال الملتقى الجهوي لمنتخبي حزبه من سبع ولايات من شرق البلاد بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة أن الجزائر "بحاجة ماسة اليوم" إلى هذا المشروع المتكامل الذي "يجب أن تراعى فيه كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية و السياسية" من أجل تطوير البلاد وتحقيق تنمية مستدامة، حسب قوله.

وأضاف بأن جبهة المستقبل تعمل من خلال برنامجها للوصول إلى هذا الهدف الذي لن يتحقق على حد تصوره إلا بتضافر جهود الجميع و فتح "حوار شامل" من أجل الجزائر و مستقبلها.

وأشار إلى أن البلاد غنية بخيراتها وطاقاتها البشرية وبالإمكان أن تتجاوز كل المشاكل التي تواجهها إذا ما اجتمع أبناؤها على اختلاف انتماءاتهم السياسية من أجل خدمتها مضيفا بأن "الأمل موجود بفضل أبناء الجزائر المخلصين".

كما دعا بلعيد منتخبي حزبه إلى ضرورة "العمل الجدي" والتقرب أكثر من المواطنين والصدق في خدمة الوطن لأنها كما قال من العوامل الأساسية لتحقيق التنمية ولأن الشعب هو مصدر كل سلطة كما نص عليه الدستور.

وتحدث رئيس جبهة المستقبل عن تشكيلته السياسية التي قال بأنها أصبحت "قوة حقيقية في الساحة السياسية" مشيرا إلى أن لقاءات تكوينية ستنظم لاحقا لفائدة رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المنتخبة المنتمين لجبهة المستقبل لتمكينهم من الآليات التي تساعدهم على أداء مهامهم.

وعن ملتقى باتنة قال بلعيد أنه يندرج ضمن اللقاءات التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني لجبهة المستقبل الذي سينظم خلال شهر جوان 2018.