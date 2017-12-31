بدأت الاحتفالات حول العالم لاستقبال العام 2018، وانطلقت من نيوزيلندا لتتوالى تدريجيا من آسيا إلى الشرق الاوسط وافريقيا واوروبا ثم أخيرا الى الأميركيتين وسط عروض ضوئية مذهلة، في وداع للعام 2017.

وشكلت نيوزيلندا اول دولة بارزة تطلق الاحتفالات حيث نظمت اوكلاند، كبرى مدنها، مهرجانها السنوي في الشارع الذي تخلله عرض ألعاب نارية من برج سكاي تاور.

وتجمع في سيدني حوالى 1,5 مليون شخص في خليجها الشهير لحضور عرض الالعاب النارية التقليدي، الذي تلون هذا العام بألوان قوس القزح.