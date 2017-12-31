توفي طفل في الخامسة عشر من عمره ، زوال اليوم بعنابة ، بعدما عثر عليه مشنوقا داخل غرفته باستعمال حزام سروال، و لدى المعاينة الأولية لم يلاحظ أثار وشم على جسده الصغير .

وأفادت الحماية المدنية أنها تدخلت في حدود الساعة الثانية زوالا لأجل إنقاذ الطفل" ع . إسلام " الساكن بحي عدل بسيدي عاشور دون جدوى ، حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ، و القضية قيد التحقيق ، حيث ترجح الفرضيات الأولى ان الحادثة لها علاقة بالمخدرات الرقمية .