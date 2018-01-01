توفي، ليلة أمس الأحد، مسن يبلغ من العمر 84 سنة داخل غرفة مسكنه الكائن بمدينة دار الشيوخ بالجلفة، جراء استنشاقه غاز أحادي أكسيد الكربون.

و اكتشفت جثة الضحية بعد صلاة العشاء بدقائق، حيث تم نقل جثته من طرف رجال الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالجلفة.

يأتي هذا بعد أقل من 24 ساعة من وفاة ضحية أخرى ببلدية الشارف بنفس الطريقة، سبقتها واقعة مماثلة قبل أسبوع بحي بن سعيد بالجلفة.

هذا و فتح رجال الأمن الوطني تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الوفيات الثلاثة.