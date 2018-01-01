لم يهيمن أي خلاف على الأخبار بألمانيا خلال عام 2017 مثلما هيمن الخلاف مع تركيا. وزير الخارجية التركي قال إنه يتوقع مع بداية 2018 "عاما أفضل كثيرا" في العلاقات مع ألمانيا، قائلا إن تركيا غير مسؤولة عن الأزمة من الأساس.





في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نشرت يوم الإثنين، أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن اعتقاده بأن بلاده وألمانيا مستعدتان لتطبيع العلاقات، قائلا: "أتوقع عاما أفضل كثيرا في 2018".

ووصف جاويش أوغلو نظيره الألماني زيغمار غابرييل بأنه "صديق شخصي" له، معلنا عزمه على زيارته في يناير الجاري. يذكر أن غابرييل زار جاويش أوغلو في دائرته الانتخابية بمدينة أنطاليا التركية في نوفمبر الماضي.



وأضاف جاويش أوغلو أن بلاده لا ترى "أية أزمة" قائلا إنه "لدى تركيا مشكلة مع ألمانيا، لكن ألمانيا لديها مشكلة مع تركيا. ألمانيا لا تدع فرصة إلا وتهاجم تركيا. وهناك أيضا اتجاه خطير جدا في ألمانيا نحو إهانة تركيا وأردوغان الأمر الذي لا يعد مفيدا على الإطلاق".



وتساءل المسؤول التركي قائلا: "لماذا ينبغي أن يكون لدي مشكلة مع ألمانيا؟ إنني أتوقع ردا صادقا على سؤالي: لماذا لدى ألمانيا مشكلة مع تركيا؟". وأكد قائلا: "إذا تحركت ألمانيا خطوة تجاهنا، ستتحرك تركيا خطوتين تجاه ألمانيا... لكن إذا هددت ألمانيا تركيا، فإن تركيا سترد الضربة".



وشدد وزير الخارجية التركي على ضرورة الاحترام المتبادل بين ألمانيا وتركيا، وقال: "إننا نتوقع أيضا من ألمانيا أن تنظر لتركيا بصفتها شريكا متكافئا".