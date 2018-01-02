افتك فريق مولودية الحساسنة آخر تأشيرة تأهل للدور السادس عشر لكأس الجزائر في كرة القدم بعد فوزه على مولودية برحال بنتيجة (3-0), في لقاء جمع بينهما اليوم الثلاثاء بسعيدة لحساب الدور الثاني والثلاثين من المنافسة.

وسجل أهداف الحساسنة كل من اسماعيل زين العابدين (د 28) ومراد الشويخي (د 70) وعيبوط جيلالي(د 90+4).

وبتأهل مولودية الحساينة فقد تم التعرف على البرنامج الكامل لمقابلات الدور 16 من منافسات كأس الجمهورية، والذي سيجري يومي 12 و13 جانفي الحالي، حيث ستتجه الانظار لثلاث مقابلات تجمع بين اندية الرابطة المحترفة الاولى وهي : اتحاد الجزائر/ شباب قسنطينة، شبيبة الساورة / وفاق سطيف واتحاد بسكرة/ اتحاد الحراش.

البرنامج الكامل لمباريات الدور السادس عشر:

شباب قايس - اتحاد بلعباس

اتحاد البليدة - جمعية وهران

اتحاد بلخير - اولمبي المدية

جمعية عين مليلة - اتحاد الاخضرية

اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة

شبيبة الساورة - وفاق سطيف

نجم التلاغمة - مولودية وهران

مولودية البيض - نادي بارادو

أمل بوسعادة - مولودية الجزائر

دفاع تاجنانت - مولودية سعيدة

مولودية الحساسنة - مولودية بجاية

اتحاد بسكرة - اتحاد الحراش

شبيبة القبائل - شباب واد رهيو

شباب بلوزداد - نجوم حي الوسط اليزي

شباب الزاوية - نجم مقرة

شباب الدار البيضاء - نجم البسباس.