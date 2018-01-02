قتل جندي أمريكي وجرح أربعة آخرون في عملية قتالية يوم رأس السنة في أفغانستان، بحسب ما أعلن مسؤولون.

وأعلنت بعثة حلف شمال الأطلسي في كابول أن "الاشتباك" حصل في اتشين، في ولاية ننغرهار التي تشهد اضطرابات في شرق أفغانستان.

وأعلن حلف الأطلسي في بيان أن "جنديين جريحين يتلقيان العلاج في منشأة طبية قريبة وحالهما مستقرة. الجنديان الآخران عادا إلى ممارسة مهامهما".

ولم يوضح المسؤولون إلى أي فوج في الجيش ينتمي الجنود، كما لم تتوافر أي معلومات إضافية.

وفيما تتولى قوات الأمن الأفغانية غالبية الأعمال القتالية ضد حركة طالبان وجماعات أخرى، تعمل القوات الأمريكية إلى جانبها بقدرات تدريبية، وغالبا ما تنتشر في الخطوط الأمامية.

وكان العام 2017 عاما دمويا بامتياز في أفغانستان، إذ اعتبرت حصيلة الضحايا من الأسوأ في البلاد منذ الاجتياح الأمريكي في 2001.

وسقط في أفغانستان أكثر من ثمانية آلاف مدني بين قتيل وجريح جراء أعمال عنف مرتبطة بالنزاع في الأشهر التسعة الأولى من 2017، بحسب تعداد لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان.