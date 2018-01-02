أعلنت صحفية مسلمة بارزة ترشحها للانتخابات الرئاسية في روسيا التي من المُقرَّر أن تُجرى في مارس من العام الجاري 2018.

وتنتمي آينة حمزتوفا (46 عاماً) إلى جمهورية داغستان الروسية ذات الأغلبية المسلمة، وترأس آينة، التي تتبع المذهب الصوفي، أكبر مؤسسة إعلامية مسلمة في روسيا، والتي تتضمَّن قناةً تلفزيونية ومحطة إذاعية وصحف مطبوعة، وتكتب أيضاً كتباً عن الإسلام، وتدير العديد من المؤسسات الخيرية، حسبما ذكر موقع قناة روسيا اليوم.

بالتأكيد، يُعد الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات المقبلة.

ولكن حمزتوفا ستحصل على عددٍ كبيرٍ من الأصوات على الأرجح، وخاصةً من الروس المسلمين. ولكن من وجهة نظرها الشخصية، تُبدي حمزتوفا اهتماماً أقل بمن يدعمها، داعيةً إلى أمةٍ موحدةٍ بدلاً من ذلك.

وقالت حمزتوفا: "بلدنا روسيا هي وطننا، وإذا قسَّمنا أنفسنا إلى مسلمين ومسيحيين، قوقازيين وروسيين، لن تبقى حكومة بلادنا".