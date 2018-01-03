سجل العالم ما يقارب 386.000 ولادة في أول أيام السنة الجديدة 2018، ولد أكثر من 90 في المائة منهم في المناطق الأقل نموا، وفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وبحسب المنظمة فقد تم تسجيل أكثر من نصف الولادات في تسعة بلدان هي الهند (69 ألفا و70 طفلا) والصين (44 ألفا و 760 طفلا ) ونيجيريا (20 ألفا و210 طفلا) وباكستان( 14 ألفا و910 أطفال) وإندونيسيا (13370)، والولايات المتحدة (11.280)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (9400) وإثيوبيا (9020)و بنغلاديش (8370) حالة ولادة.

وأشار التقرير إلى "أن سنة 2016 شهدت وفاة ما يناهز 2600 طفل في غضون الـ 24 ساعة الموالية لأول يوم من أيام السنة، كما توفي حوالي 2 مليون مولود خلال نهاية الأسبوع الأول من السنة".

وأكدت المنظمة أنه من بين 2.6 مليون طفل توفوا في شهرهم الأول خلال السنة الماضية، كان بالإمكان إنقاذ 80 بالمائة من حالات الوفيات ولاسيما تلك الناجمة عن الولادة المبكرة والمضاعفات أثناء الولادة والالتهابات مثل الالتهاب الرئوي.

وعلى مدى العقدين الماضيين، سجل معدل حياة الأطفال على مستوى العالم تقدما غير مسبوق حيث انخفض معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة إلى النصف حيث بلغ عدد الوفيات في عام 2016 نحو 5.6 مليون حالة.