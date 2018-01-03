لقي أربعة عشرة شخصا على الأقل مصرعهم إثر تفجير انتحاري في أحد المساجد في بلدة (جامبورو) شمال شرقي نيجيريا،حسبما ذكرته مصادر إعلامية اليوم الأربعاء.

وذكرت المصادر نقلا عن شهود عيان قولهم إن انتحاريا تسلل بين المصلين أثناء أدائهم صلاة الفجر بالمسجد قبل قيامه بتفجير القنبلة. و لم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن هذا التفجير الذي وقع عند الحدود مع الكاميرون.

يشار إلى أن أكثر من 50 شخصا لقوا حتفهم وأصيب عدد كبير إثر هجوم من رعاة الفولاني وقع أمس الثلاثاء في منطقة تيف في ولاية بينوى بشمال وسط نيجيريا، وفقا لما ذكر حاكم الولاية.