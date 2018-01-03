لم يتقاض عمال بلدية تسالة بولاية ميلة، العلاوات العائلية منذ عام بالضبط، بسبب تماطل الجهة المشرفة على ذلك والمتواجدة بفرجيوة، بحجة عدم تحكمهم في برمجيات “لوجيسيال” جديد. ويبدي عمال البلدية امتعاضهم من عدم تحرك السلطات العمومية لحل هذا المشكل، بالنظر إلى أن هذه العلاوات تعتبر جرعة أكسجين لمجمل العمال بسبب ضعف ما يتقاضونه كأجور، خصوصا الذين يعيلون أولادا متمدرسين. وأمنية هؤلاء مع العام الجديد أن تلتفت مصالح وزارة العمل إليهم في أقرب وقت!