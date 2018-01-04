خرج الأطباء المقيمون بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد ندير بتيزي وزو، اليوم، إلى شارع لعمالي احمد بتيزي وزو بالقرب من المدخل الغربي لذات المؤسسة الإستشفائية للتعبير عن غضبهم بعد تعرض زملائهم بمستشفى باشا بالجزائر العاصمة للضرب من قبل أعوان الشرطة، حيث رددوا "لسنا خائفون"، "لا للحقرة "، هذه الحركة الإحتجاجية التي أرادها أطباء ولاية تيزي وزو رمزية كونها دامت بضعة دقائق فقط، جاءت تعبيرا على تضامنهم مع زملائهم بالجزائر العاصمة على حد تعبير أحد المحتجين.

للإشارة نظم المحتجون قبيل خروجهم وشل حركة المرور لبضعة دقائق بشارع أحمد لعمالي، إعتصام أمام مقر المديرية العامة للمركز الإستشفائي الجامعي محمد ندير بتيزي وزو.