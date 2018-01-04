توج النجم المصري، محمد صلاح، بلقب أفضل لاعب إفريقي.، التي يمنحها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال حفل أقيم في العاصمة الغانية أكرا، ليصبح أول مصري يتوج بها منذ العام 1983.



وتقدم صلاح على زميله في ليفربول السنغالي ساديو مانيه، بينما حل ثالثا الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ لاعب بوروسيا دورتموند الألماني الذي كان أفضل لاعب إفريقي لعام 2015.



ويخلف الدولي المصري صلاح (25 عاما) الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، والذي توج بالجائزة العام الماضي.



وسبق لصلاح، الذي يقدم أداء مميزا في موسمه الأول مع ليفربول، أن نال جائزتي هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأفضل لاعب إفريقي، وأفضل لاعب عربي في الاستفتاء الذي أجراه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية.



وساهم صلاح بشكل كبير في قيادة منتخب "الفراعنة" في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، والتأهل للمشاركة في المونديال للمرة الأولى منذ 1990. وسجل صلاح هدفين في مباراة حاسمة ضمن التصفيات أمام الكونغو (2-1).



كما تألق الموسم الماضي أيضا مع روما وساهم في قيادته إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري بتسجيله 15 هدفا.



وانتقل صلاح مطلع الموسم الحالي إلى ليفربول مقابل 39 مليون جنيه إسترليني، مما جعل منه أغلى لاعب عربي.