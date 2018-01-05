تم اليوم الجمعة العثور على جثة طفلة مشنوقة ببلدية ليوة (40 كلم غرب بسكرة ) حسبما أفادت مصالح الحماية المدنية بالولاية.

واستنادا لنفس المصدر فإن الطفلة تبلغ من العمر 14 سنة تم العثور عليها مربوطة بحبل داخل المنزل العائلي.

وتم تحويل جثمان الضحية على متن سيارة إسعاف تابعة لوحدات الحماية المدنية نحو المؤسسة العمومية الاستشفائية زيوشي محمد بطولقة وفقا لذات المصدر.

من جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث.