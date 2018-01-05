تم اليوم الجمعة إنقاذ ثلاثة صيادين من الغرق بعد انقلاب قارب صيد كانوا على متنه بعرض البحر بسواحل ولاية مستغانم حسبما علم لدى الحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن الصيادين الثلاثة (36 و38 سنة) قاموا بالمغامرة بالخروج في رحلة صيد في الساعات الأولى من هذا اليوم بالرغم من حالة البحر غير المناسبة للملاحة البحرية بسبب سرعة الرياح وصعود الأمواج.

وقامت وحدة الغطاسين التابعة للحماية المدنية بالتدخل ـ وفقا لذات المصدر- في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا لمساعدة وإنقاذ البحارة الثلاثة الذين تم العثور عليهم وهم في حالة صعبة على بعد ميل واحد شمال شرق ميناء مستغانم التجاري.

وفور العودة بالمنقذين الثلاثة من طرف الغطاسين إلى اليابسة تم وضع جهاز متقدم على مستوى شاطئ "المطربة" بمدينة مستغانم لفحص ومعاينة حالتهم وتقديم الإسعافات الأولية خاصة أنهم كانوا يعانون من تأثيرات البرودة الشديدة وتحت الصدمة النفسية ويعانون من بعض الجروح ما تطلب تحويلهم إلى الاستعجالات الطبية لمستشفى تيجديت" كما أشير إليه".

هذا وكانت وحدات حرس السواحل لولاية مستغانم خلال السنة الماضية قد أنقذت 13 صيادا من الغرق المحقق في عرض البحر بعد حادثين منفصلين وقعا شهري جويلية وأوت شمال الميناء التجاري وشمال بلدية "بن عبد المالك رمضان".