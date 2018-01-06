تمكن عناصر المجموعة الإقليمية لحرس السواحل لبني صاف نهاية الأسبوع، من انتشال جثة في حالة جد متقدمة، كانت تطفو بعرض البحر بمنطقة فيقالو، على بعد سبعة أميال شمال ميناء بوزجار، نفس المصالح انتشلت جثة في حالة متعفنة في نفس الظروف على نصف مايل من منطقة كاب بلان، يرجح أن تكون الجثث لحراقة كانوا مفقودين بعرض البحر، إحدى الجثث تم اكتشافها من قبل أحد الصيادين، بينما الثانية كانت خلال دورية لحرس السواحل، و في نفس الأسبوع تم العثور أيضا على جثة بشاطئ السبيعات ببلدية المساعيد في ولاية عين تموشنت، الجثث تم نقلها إلى قسم حفظ الجثث لمستشفى أحمد مدغري بعين تموشنت