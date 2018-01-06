اضطر مسافرون على متن الخطوط الجوية الجزائرية، أمس، إلى الانتظار أكثر من ساعتين من أجل تسلّم أمتعتهم في الرحلات التي وصلت إلى الجزائر، ابتداء من الساعة الواحدة زوالا، قادمة من باريس وروما ومدريد واسطنبول. وأدى هذا الانتظار إلى حالة شديدة من التذمّر لدى المسافرين الذين عبّروا عن غضبهم بالتوجّه إلى مسؤولي الشركة الوطنية دون أن يلقوا منهم الرد. وعند تقصي المسافرين عن سبب التأخر، ذكر لهم عاملون في المطار الدولي، أن الأمر يعود إلى وجود عامل واحد على الأمتعة فقط لـ5 طائرات.



