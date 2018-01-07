أعلنت وزارة الدفاع التونسية ،أمس السبت، إنها أوقفت متشددا بعد اشتباكات مع مجموعة مسلحة بجبل السلوم بمحافظة القصرين الواقعة على الحدود مع الجزائر.

وأضافت في بيان لها أن " الوحدات العسكرية ألقت القبض على إرهابي خطير واسمه برهان البولعابي بعد إصابته بطلق ناري برجله وحجزت منه سلاح كلاشنيكوف مخزن بـ 20 خرطوشة، في كمين لإحدى التشكيلات العسكرية بجبل السلوم بعد أن تخلى عنه مرافقوه، و لا تزال العملية متواصلة لتعقب بقية أفراد المجموعة.

وأوضح البيان أن برهان البولعابي المولود في 24 مايو 1991 يعد "أحد أخطر العناصر الإرهابية التابعة لجند الخلافة وهو أمير سرية."